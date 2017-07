La adicción al sexo o la hipersexualidad, como también es conocida hace que una persona tenga conductas compulsivas que lo llevan a tenerrelaciones sexuales con mucha frecuencia.

Según las cifras 6% de la población mundial padece este trastorno y que afecta más a los hombres que a las mujeres.

Hay muchos famosos que han declarado que padecen este problema, muchos de ellos llevan una larga lucha con la enfermedad.

Lindsay Lohan

La conocimos en “Juego de gemelas”, pero a medida que fue creciendo y después de sus apariciones en películas como “Chicas Pesadas” comenzó a tener una vida llena de escándalos por exceso de estupefacientes, algo que se agudizó cuando muchas de sus ex parejas la catalogaron como ninfómana.

Su tratamiento para superar su adicción a las drogas, potenció su hipersexualidad y ahora se habría convertido al Islam para superarlo.

Michael Douglas

El esposo de Catherine Zeta-Jones se declaró hipersexual y contó que su vida sexual ha sido agitada en ese aspecto, sobre todo cuando no está grabando películas. El 2013 reveló que tenía cáncer de garganta y que era culpa de su “afición a practicar sexo oral”.

Britney Spears

Britney sufre de adicción al sexo, algo que fue revelado por uno de sus guardaespaldas en su libro. Él relata que la cantante tenía un apetito sexual enorme llegando incluso a orgías, algo que su ex novio Kevin Federline confirmó. La princesa del pop aún está en tratamiento y ha tenido que pedirle a sus bailarines que no tengan relaciones sexuales durante las giras para ayudarla a controlar su adicción.

Hugh Grant

El protagonista de “El Diario de Bridget Jones” confesó que no podía evitar acostarse con prostitutas pese a estar en una relación con la guapa actriz y modelo Liz Hurley. Pese a admitir su enfermedad y pedir perdón, volvió a recaer después de un tiempo.

Algunas de las mujeres con las que ha estado dicen que no puede controlar sus impulsos.

Robert Downey Jr.

El protagonista de Iron Man tuvo hace tiempo atrás una grave crisis por su adicción al alcohol y las drogas, aunque consiguió salir adelante, tiempo después reveló que estaba obsesionado con el sexo.

“No fui ni seré el único. Muchos hombres tienen una fijación con el sexo”, fue parte de lo que declaró en esa ocasión. A pesar de esto fue el amor y su esposa lo que influyó en que él lograra superarlo. “El sexo ya no es un factor que me motive. Ahora soy un hombre casado y mi matrimonio es sagrado para mí. Los hombres siempre quieren sexo, incluso aunque tengan novia. Pero yo ya no soy así” dijo el actor.

(Fuente: Wapa.pe)