Conoce las 4 nuevas actualizaciones de WhatsApp

De acuerdo al sitio WABetaInfo, se vienen cuatro nuevas actualizaciones de WhatsApp, todo para mejorar la experiencia de sus usuarios. Acá te contamos de qué se tratan:

Los actuales estados no son del gusto de todos, se vienen novedades. Si ahora se pueden usar videos o fotos, ahora se podrá poner solo texto con fondos de colores.

Típico que te ha pasado que mandas un mensaje y luego te arrepientes. Pronto se podrá borrar de manera total un mensaje que se ha enviado. Pero habrá condiciones: el mensaje no lo tiene que haber sido visto el destinatario y solo tendrás dos minutos para eliminarlo.

Enviar muchas fotos a través de WhatsApp puede ser una lata porque llegan una por una. Para simplificar esto, se podrán crear álbumes para mandarlos de una sola vez.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2017