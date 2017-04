100 comentarios machistas que las mujeres escuchan desde niñas

Cuántas mujeres no han escuchado algunos de estos comentarios: “si te ven jugar con los niños te llamarán marimacho” o “¿¡no tienes novio aún!?”, estas son algunas frases que recopiló Alicia Ródenas, de 17 años, quien ganó el concurso organizado por el instituto Diego Siloé de Albace en España.

La mujer recopiló 100 comentarios machistas que las personas ocupan, sean hombres o mujeres, y desde que fue subido a YouTube ha tenido más de 120 mil reproducciones.

Ródenas conversó con el espacio Verne de El País, donde manifestó que el texto lo saco de un blog feminista llamado “locas del coño”, quienes a parte de darle permiso para ser utilizado, han puesto el video de la escolar en su propia web.

“Desde el principio lo tenía muy claro y lo hice tal y como lo veía. Me pasaron varios vídeos por si me servían para ayudarme, pero no quise ver ninguno”.

Revisa: Estos son los 16 conceptos feministas esenciales que todos debemos conocer

Frente a los comentarios que ha recibido el video, comentó: “Los comentarios que más me gustan son los de la gente que me dice que ha cambiado su actitud después de ver el vídeo”. También se ha debatido en clase, donde lo puso su profesora de Psicología, que también lo ha llevado a otros institutos de Albacete.

Ródenas cree que es muy positivo que este vídeo y espera que sirva para hablar sobre el machismo y mostrar que también está presente en muchas de las frases que las mujeres escuchan desde niñas y que a muchos les parecen inofensivas: “Hay que empezar desde pequeños. Si no, es muy difícil aprender que decir estas cosas está mal”.

Te dejamos el video que ha causado controversia en las redes sociales.