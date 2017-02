Carlos Baute y su nuevo trabajo: “Va a ser un disco urbano y tendrá un par de bachatas”

El cantante y compositor venezolano, Carlos Baute, visitó los estudios de FMDOS y durante la entrevista en Conectados contó sobre su relación con Chile. Además, adelantó la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo musical.

Sobre su música y composiciones, Baute explica que desde 2010 ha intentado trabajar con canciones más movidas como “Amarte bien”: “Son ya siete años tirando poquito a poco singles en una onda urbana, porque me encanta y veía más o menos la movida, pero no me imaginé que iba a estar tan fuerte”.

“Siempre fui fanático de la música urbana. Hoy día los grandes como Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel hacen una mezcla donde hacen románticas sus canciones y con melodías. Me gustan las melodías, me gustan las armonías, me gusta la riqueza musical”, explica el artista venezolano. Además agrega que “del reggaetón me encanta el ritmo, me vuelve loco. Es más, esta gente como Justin Bieber y un montón de artistas lo tienen ahí, está camuflado, pero eso es reggaetón”.

Respecto a su nuevo trabajo musical, el intérprete de “Colgando en tus manos” cuenta que “en octubre estará el disco listo. Va a ser un disco urbano. Lo más tranquilito va a ser un par de bachatas (…) No paro de componer y tengo para hacer tres discos. Lo que va a estar ahí es candela”.

Sobre una futura visita a nuestro país, el artista nos cuenta que le encantaría “que fuese pronto, porque yo me llevé una linda impresión cuando hice la presentación en (el Festival de) Viña en 2011 y fue brutal. Me quedé con unas ganas porque canté sólo 30 minutos. Fueron unos siete temas y fue una conexión brutal que tuve con el público, así que me gustaría ya en un show completo”.

Descubre más detalles de sus próximas canciones, su nuevo disco y el trabajo de Carlos Baute en la entrevista de Carola Bezamat en Conectados: