Álvaro Ballero por sus cuatro hijos: “La felicidad y el proceso es increíble”

Álvaro Hernán Fernando Ballero Alvarado se ha mantenido alejado de las cámaras. Sin embargo, el gran ícono de los reality show en Chile ha seguido ligado a su primer hogar televisivo.

“Trabajo hace 4 años y medio en Canal 13, voy a cumplir 5 años”, reconoce en entrevista con FMDOS quien se hiciera conocido por su participación en “Protagonistas de la fama”, programa que abrió la senda de los espacios de telerealidad en nuestro país.

Pero lejos de su trabajo, lo que en estos momentos mantiene la mente ocupada de Ballero es su cuarto hijo. El primer hombre, luego de tres mujeres: Milla, Vika e Ivana.

“Al principio fue heavy. Uno se asusta, obvio, pero te asustas por el tema de las lucas. El mundo dicta que más hijos es más compromiso, es más colegio, más isapre, más crianza, más de afrontar este mundo que es cada vez más difícil”, señala.

Sobre la crianza misma y las complicaciones que puede tener, Ballero explica que junto a Ludmila Ksenofontova son más bien “a la antigua”.

“Nosotros somos de no pasar iPad, no pasar teléfonos, somos como a la antigua para criar, bien milicos. Entonces, es difícil traer niños, porque puedes traer muchos cabros infelices, que los papás son del iPad o del iPhone y nosotros no somos de eso”, dice.

Álvaro y Ludmila se encuentran viviendo la semana 14 del embarazo. “Tiene como 3 meses y medio, camino a los 4”, detalla el comunicador.

“El único hijo que calculamos fue el que perdimos, que fue el primero, que lo perdimos como a los tres meses. Y después ninguno de los otros fue calculado, que hasta ahora si Dios quiere serían cuatro. La felicidad es siempre mayor”, explica Ballero y agrega que sus deseos fueron siempre los de tener una familia grande.

“Para mí, mi número ideal son cinco, pero hoy día claramente por todo lo que te digo es complejo. Pero claramente la felicidad y el proceso es increíble. Yo veo a mis cabras y es tu motor de la vida. Ya son quienes te hacen levantar, son tu motor de vida los niños”, reconoce emocionado.

Respecto al sexo del pequeño, y a pesar de que tan sólo tiene 14 semanas, está prácticamente confirmado que es hombre.

“Ya sabemos, es hombre. Lo supimos ahora en la semana 13, súper pronto, pero nuestro doctor es una eminencia en ecografías”, indica.

“Hemos pensado en muchos nombres. Ahora, siempre pensamos en mujer. Incluso, yo estaba más convencido de que era mujer a que era hombre. Pero igual siempre le tuve nombre para hombre”, señala sobre el nombre que llevará su cuarto hijo.

“A mi me gusta mucho “El padrino”, que es mi película favorita, y de ahí me gusta Santino, que es el nombre del hijo del padrino. Me encanta ese nombre”, reconoce.

“A mi mujer le gustan los nombres rusos, pero no suenan bien con mi apellido. Salvo que sea Iván, pero los demás nombres rusos que a mi me gustan, como Artiom o Anton no suenan bien con mi apellido. En cambio, nombres italianos sí y siempre empecé en Santino, así que yo creo que se va a llamar así. Y el segundo nombre será el de su abuelo materno. Ahí me va a odiar un poco después, pero está sonado. Se llama Anatoli”, detalla.

Sin embargo, y sabiendo que el diagnóstico médico es pronto, tiene de igual manera pensado un nombre femenino. “Si en la semana 20 supiéramos que es niñita, pensábamos María, pero sin segundo nombre, no me gusta compuesto”, dice.

La vida de Álvaro Ballero sigue en televisión

“Estoy tras cámara en el área de reality, veo los contenidos digitales”, explica Álvaro refiriéndose a su presente laboral en Canal 13, casa televisiva que lo vio nacer.

“Todos los contenidos que sacan en 13.cl y en redes sociales los veo yo, al igual que los contenidos exclusivos y después direcciono al equipo de medios digitales del canal y marketing”, indica y agrega a sus labores las del área comercial.

“También veo los contenidos comerciales del área. Entonces, significa que cualquier cosa que tenga que ver con auspicio, contenido de marca de nuestros programas, tienen que pasar por mí y tengo que ver la parte creativa y la parte digital de esos contenidos”, señala.

Su trabajo en el canal se ha extendido por casi 5 años. No obstante, reconoce no tener ningún proyecto en televisión.

“Delante de cámara no, como rostro. Sólo estoy en los proyectos que tenemos como área, pero siempre tras cámara. Delante de cámara siempre sale alguna que otra invitación a algún programa o alguna propuesta de hacer algo en digital en el mismo canal, pero como recordando viejos tiempos”, dice.

“Es rico, para mi eso es lo que más me gusta, seguir trabajando tras cámara y ojalá desarrollar una carrera en el canal, que es lo que quiero, y llegar a un lugar en específico. Pero aparte aparecer en redes sociales, en Internet o algún programa que yo encuentre que lo esté pasando bien y que me sume es súper agradable. Aparecer todos los días en pantalla es mucho más invasivo”, remata.

Fotos: Instagram / Álvaro Ballero