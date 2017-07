Después de cuatro años, el cantante Bon Jovi confirma su regreso a nuestro país, esta vez con su tour This house is not for sale tour.

La cita con el músico será el próximo 14 de septiembre en el Estadio Monumental. Y fue el mismo artista el que confirmó la noticia a través de redes sociales.

Y en FMDOS queremos que estés ahí coreando todos los éxitos de este artista estadounidense. ¡Completa tus datos, cuéntanos cuál es tu canción favorita y participa por entradas!